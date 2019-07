Khalid Al Qasimi : Mort à 39 ans du fils de l'émir et créateur de mode

Le dernier fils de l'émir du Charjah aux Émirats arabes unis, Khalid Al Qasimi, est mort à Londres le 1er juillet 2019. Il était le propriétaire et le fondateur de la marque de mode Qasimi. Un deuil de trois jours a été décrété dans cet émirat situé à la fois sur la côte du Golfe et du golfe d'Oman. Le prince connaissait une vraie réussite dans l'industrie textile, lui qui avait ouvert une boutique dans le quartier londonien de Soho en 2008. Les circonstances de la disparition de Khalid Al Qasimi restent encore inconnues.

De son côté, la police londonienne a indiqué qu'elle enquêtait sur une "mort inexpliquée" lundi à Knightsbridge, dans le centre de la capitale, mais sans vouloir révéler de nom. Un communiqué de la police a fait état d'une "mort subite" dans une propriété résidentielle du quartier et d'"un homme âgé de près de 40 ans (qui y) a été découvert décédé". Une autopsie a été effectuée mardi, sans résultat, avant de prochains tests supplémentaires, a précisé la police.

Cheikh Khalid ben Sultan Al Qasimi a été inhumé mercredi à Charjah, l'un des sept émirats qui composent les Émirats arabes unis, en présence de son père, cheikh Sultan ben Mohammed Al Qasimi et de plusieurs dignitaires émiratis. Ce décès très soudain a créé une vague d'émotion dans le pays et les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux. L'émir de Charjah avait déjà perdu son premier fils en 1999, emporté par une overdose d'héroïne à seulement 24 ans.

"Le monde du design perd un grand philosophe"

Le prince est né à Charjah, près de Dubaï. À l'âge de 9 ans, il déménage au Royaume-Uni où il passe sa scolarité dans la prestigieuse Tonbridge School, dans le Kent. Il étudie ensuite le français et l'espagnol à l'Imperial College de Londres, puis passe une licence d'architecture et d'art au Central Saint Martins, où il étudie la mode et le design. Il lance sa marque de prêt-à-porter pour hommes Qasimi en 2008. Devenue une firme internationale, Qasimi voyait ses défilés présentés lors des fashion week à Londres, Paris et au Moyen-Orient.

Dans une tribune publiée sur le compte Instagram de sa marque, un hommage lui est rendu. "C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Khalid Al Qasimi, mort brutalement le 1er juillet 2019, lit-on. Khalid est né avec une tenace, mais sensible, envie d'explorer les problèmes politiques et sociaux, particulièrement ceux du Moyen-Orient et ses relations parfois compliquées avec l'Ouest, un sujet qui lui tenait beaucoup à coeur. Son but était de créer un 'monde de merveilleux produits faits main infusés de culture et de politique pour informer et inspirer'. Le monde du design a perdu un grand philosophe et un artiste. Nous demandons de respecter l'intimité de sa famille, son équipe et sa marque dans cette période difficile."

Qasimi est une marque engagée. Récemment, un T-shirt avec écrit "Ne tirez pas" dans le dos, en plusieurs langues était commercialisé. "Provoke", "C'est fini avant que nous commencions", "Les bénis sont ceux qu'on aime" : voici ce qu'on peut lire sur ses vêtements.