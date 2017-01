Khloé Kardashian gobe un oeil de poisson pour éviter une question sur OJ Simpson

Le marathon promo commence sur les chapeaux de roues pour Khloé Kardashian, qui lance sa nouvelle émission de télé-réalité, Revenge Body With Khloé, sur la chaîne E! Entertainment. À cette occasion, la socialite de 32 ans a été invitée sur le plateau de James Corden, qui ne lui a pas facilité la tâche en lui posant quelques questions dérangeantes. La soeur de Kim Kardashian n'avait d'autre choix que d'y répondre... ou d'avaler un plat répugnant. Une épreuve digne de celles que connaissent les aventuriers de Koh-Lanta !

L'animateur et humoriste anglais a directement mis les pieds dans le plat en lui demandant si elle pensait que le joueur de football américain O.J. Simpson, accusé en 1994 du meurtre de sa femme et de son amant, était coupable. Une question piège, surtout quand on sait que son père Robert Kardashian était l'avocat du sportif, tandis que la rumeur voudrait qu'elle soit née de la relation adultérine d'O.J. Simpson et de sa mère Kris Jenner. Sans surprise, Khloé a préféré éviter le sujet et a été contrainte de gober... un oeil de poisson !

"Je ne mange même pas de viande rouge, alors un oeil ! C'est un vrai ? Il y a du sang sur celui-ci... Oh mon dieu, ça bouge en plus, p*tain ! Je crois que je vais vomir, c'est en train de ressortir. Je me régale, merci pour l'invitation", a-t-elle ironisé. En revanche, pour savoir si l'ex-femme de Lamar Odom a tout avalé, il faudra attendre la diffusion de l'émission dans son intégralité. Échaudée par l'expérience, la star de l'Incroyable Famille Kardashian n'a plus hésité à répondre aux autres questions posées par James Corden.

L'occasion pour le public d'apprendre qu'elle n'a jamais regardé l'émission de télé-réalité de son ex-beau frère Brody Jenner et qu'elle n'est, sans surprise, pas fan de celle de son frère Rob Kardashian et sa détestée fiancée Blac Chyna. "Je ne savais pas que même Sex With Brody passait à l'antenne. Avec Rob & Chyna, c'est les deux programmes télé que j'aime le moins", a-t-elle balancé. Les principaux intéressés apprécieront.

Coline Chavaroche