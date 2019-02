Khloé Kardashian séparée de Tristan Thompson ? Il l'aurait encore trompée...

La vie amoureuse des stars fascine leurs millions de fans. Ceux de Khloé Kardashian s'interrogent sur le statut de sa relation avec Tristan Thompson et font le tri dans les rumeurs dont elle fait l'objet. Selon la dernière en date, la petite soeur de Kourtney et Kim Kardashian aurait définitivement rompu avec le basketteur, près d'un an après la révélation de ses infidélités.

Cette semaine, une source a confié à PEOPLE que Khloé Kardashian se comportait "comme une mère célibataire" et passait très peu de temps à Cleveland, où Tristan Thompson réside. À la Saint-Valentin, l'athlète a adressé à sa compagne (ou ex-compagne) un bouquet de roses. Ce même jour (jeudi 14 février), une autre source a révélé à E! News que les parents de la petite True (10 mois) étaient toujours ensemble mais vivaient une relation à distance. Désormais, Radar Online écrit que Khloé et Tristan ont définitivement rompu.

Selon l'informateur du site, Khloé Kardashian serait une maman célibataire heureuse. Pour ne rien arranger, on apprend qu'elle soupçonnerait Tristan Thompson de l'avoir à nouveau trompée à Noël. Ceci expliquerait pourquoi elle a passé les fêtes de fin d'année à Los Angeles auprès de sa famille.

Khloé Kardashian a-t-elle effectivement rompu avec Tristan Thompson ? Les internautes sont dans le flou.