Kid Rock : L'ex de Pamela Anderson est désormais fiancé

Ils l'ont fait, c'est officiel. Kid Rock, a demandé en mariage sa petite amie Audrey Berry. Le rockeur connu dans le monde entier a désormais dit bye bye à Pamela Anderson...

Non, vous ne rêvez pas, après son divorce en 2007 d'avec la star de la série Alerte à Malibu, le chanteur qui a récemment vécu un drame personnel a décidé de s'engager sérieusement avec celle qu'il aime depuis déjà un certain temps...

Kid Rock, de son vrai nom Robert Ritchie, a fait sa demande en mariage en présentant un énorme bijou en diamant à sa bien-aimée. Selon nos confrères de TMZ, l'engagement remonterait à un peu plus tôt dans l'année mais la jeune femme n'arbore avec fierté son énorme pierre au doigt que depuis peu.

C'est lors d'une croisière en mer que Audrey Berry a finalement affiché son look de "future femme de". Parviendra-t-elle à faire oublier Miss Anderson à son rockeur ? En 2015, Rock avait déclaré au magazine américain Q que sa chanson First Kiss faisait allusion à son amour de longue date... Il chantait alors "J'aime la façon dont tu tiens ma main", des paroles explicites qui laissent croire que le rockeur est finalement un romantique. "La vie est tellement plus simple aux côtés d'une femme", avait également expliqué l'homme au magazine.

Mais si le couple Kid Rock–Audrey Berry a souhaité rester discret depuis sa rencontre, ce n'est pas pour rien. "Audrey n'est pas quelqu'un de célèbre... ça peut parfois être difficile à vivre pour elle", avait-il expliqué lors d'une interview en 2011 au journaliste américain Piers Morgan.

Toutes nos félicitations aux amoureux !

