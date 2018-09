Kim Kardashian : Fesses à l'air en string, la bombe assure sa promo !

Ce même dimanche, alors que son mari Kanye West et leur fils Saint poursuivaient leur séjour à Chicago, Kim Kardashian, sa soeur Kourtney et leur maman Kris Jenner se sont rendues au Rose Bowl, à Pasadena. Les trois femmes ont assisté au concert de Beyoncé et JAY-Z, un événement de la tournée On the Run II.

Toute de rose vêtue avec un body pâle et un legging fluo Balenciaga, Kim a fait une arrivée sensationnelle !