Kanye West annonce qu'il déménage à Chicago : Kim Kardashian va-t-elle suivre ?

Difficile de suivre les projets de Kanye West tant ils semblent nombreux à se bousculer dans sa tête... Mais parviendra-t-il vraiment à tous les concrétiser ?

That is the question après que le rappeur de 41 ans a surpris les fans en révélant lundi 17 septembre 2018 qu'il comptait quitter Los Angeles pour retourner vivre dans sa ville d'origine, Chicago. L'annonce a été faite dans cette même ville à l'occasion d'un événement organisé avec Chance The Rapper, son protégé (également originaire de Chicago) avec lequel il prépare actuellement un album commun. "Je dois vous dire que je reviens vivre à Chicago et que je ne repartirai plus jamais", a-t-il lâché au micro devant une audience hurlante.

Selon TMZ, qui publie la vidéo de ce moment hallucinant, Kanye West souhaite établir sa résidence permanente à Chicago sans pour autant définitivement quitter Los Angeles où il est propriétaire de plusieurs résidences avec Kim Kardashian. "Dans sa vision des choses, il pense qu'il peut avoir plus d'une seule base principale", écrivent nos confrères. Difficile de tout cerner... Son épouse est-elle donc prête à le suivre avec leurs trois enfants, North (5 ans), Saint (2 ans et demi) et Chicago (8 mois) ? "Kanye et Kim ont déjà trouvé une maison à Chicago et c'est là-bas qu'il veut établir sa résidence permanente, mais ils gardent toutes leurs maisons à Los Angeles", détaille TMZ. L'idée serait donc purement et simplement de partager leur temps entre la Californie et l'Illinois. Compliqué en termes d'organisation, mais finalement simple à gérer pour des superstars qui voyagent la plupart du temps en jet privé.

On ne sait plus où donner de la tête !

Vient alors (encore) une autre question : pourquoi se baser à Chicago ? C'est dans cette ville qui lui est chère que le principal intéressé aimerait élaborer tous ses futurs projets artistiques. Ces derniers jours sur Twitter, Kanye West a effectivement annoncé qu'il voulait déménager les bureaux de sa marque Yeezy à Chicago. Il avait aussi glissé qu'il souhaitait restaurer le Regal Theatre, une ancienne boîte de nuit qui a fermé ses portes en 1970, pour y installer son projet de collectif d'artistes, le Chicago Comedy Jam. Celui-ci permettrait de révéler les nouveaux espoirs du stand-up, de la musique et de la comédie.

Le 10 septembre sur les réseaux sociaux, toujours dans la lignée de ses multiples annonces, Kanye West avait également expliqué qu'il animerait des classes d'art à la prestigieuse American Academy of Art. Une affirmation qui a cependant été démentie par l'école auprès du Chicago Tribune, arguant qu'il s'agissait d'une collaboration fictive...

On l'a compris, Kanye West déborde d'énergie et d'idées. D'ailleurs, son nouvel album Yandhi est (surprise !) prévu pour le 29 septembre prochain. Après avoir annoncé sa (fausse ?) candidature pour l'élection présidentielle de 2024 et assuré qu'un album Watch the Throne 2 (avec ou sans Jay-Z ?) était dans les tuyaux pour "bientôt", il n'y a plus qu'à attendre de voir quels autres plans se concrétiseront ou non... Parions que Kim Kardashian ne doit plus y voir très clair non plus !