Kim Kardashian : Photo trop craquante des "triplées" Chicago, True et Stormi

Chicago West, Stormi Webster et True Thompson réunies pour la toute première fois en photo, c'est une exclusivité offerte par Kim Kardashian ! Samedi 15 septembre 2018, l'épouse de Kanye West s'est en effet emparée de sa page Instagram pour dévoiler le cliché craquant sur lequel apparaît sa petite dernière.

Née le 15 janvier dernier par mère porteuse, Chicago apparaît tout à gauche au côté de ses cousines nées à quelques semaines d'intervalle. Il y a d'abord Stormi (la fille de Kylie Jenner et Travis Scott née le 1er février), tout à droite sur la photo, et True (la fille de Khloé Kardashian et Tristan Thompson née le 12 avril) au milieu. "Les triplées", a simplement légendé la star de 37 ans. Une publication qui a récolté plus de 7 millions de like.