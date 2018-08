Kylie Jenner et Travis Scott : Fous rires et câlins avec leur petite Stormi

Dans son dernier entretien accordé à l'édition australienne du magazine Vogue, Kylie Jenner confiait les raisons pour lesquelles elle avait tenu à vivre sa grossesse dans le plus grand des secrets. Selon elle, c'est parce qu'elle est restée en retrait des projecteurs et qu'elle n'a donc pas vécu son expérience dans un stress permanent que son bébé est aussi serein et heureux. "J'ai passé une grossesse très agréable et j'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle Stormi est aussi calme et heureuse. C'est parce que j'étais calme et heureuse", avait-elle expliqué.

Elle avait également révélé qu'elle adorait observer son chéri avec leur fille : "C'est une première pour nous deux, donc j'adore ces moments où on apprend des choses ensemble et j'adore le regarder avec elle. Il est tellement bien avec elle et elle est vraiment obnubilée par lui", ajoutait-elle.

Kylie Jenner et Travis Scott ont pris ces nouvelles photos avec Stormi à New York, où ils se sont rendus il y a quelques jours pour assister notamment aux MTV Video Music Awards (le 21 août). Violemment clashés par une Nicki Minaj jalouse du succès du rappeur (il trône en tête du classement Billboard depuis deux semaines), les amoureux ont préféré garder le silence sur cette affaire. Sur le tapis rouge de l'événement, la petite soeur de Kim Kardashian a toutefois été vue en train d'esquiver la rappeuse de 35 ans, évitant la confrontation publique. Des images de ce beau moment ont été publiées sur le site américain TMZ.com.