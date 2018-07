Kylie Jenner confirme être tombée enceinte après quelques jours de relation

Maman d'une petite Stormi (née le 1er février) avec son chéri, la vedette de télé-réalité presque milliardaire selon Forbes a ainsi officiellement confirmé ce dont beaucoup de fans se doutaient déjà, à savoir qu'elle a rencontré Travis Scott au Coachella Festival mi-avril 2017. Quelque 41 semaines plus tard (la durée moyenne d'une grossesse varie entre 38 et 40 semaines), le premier enfant du couple venait au monde, signifiant ainsi que les tourtereaux se fréquentaient depuis quelques jours à peine lorsque la jeune femme est tombée enceinte. "Coachella était l'une des escales de sa tournée. Il devait repartir sur les routes : 'Qu'est-ce qu'on fait ?' m'a-t-il dit. Parce qu'on s'appréciait beaucoup. Et je lui ai dit : 'J'imagine que je viens avec toi.' J'ai sauté dans le bus et on a roulé ensemble. J'ai fait toute la tournée avec lui", a-t-elle déclaré.

Travis n'aime pas l'attention médiatique

S'ils ont accepté de se dévoiler pour la toute première fois en couverture d'un magazine, Kylie Jenner et Travis Scott continuent de préserver leur vie privée et admettent qu'ils préfèrent ne pas trop s'exposer. "Je sais qu'il n'aime pas l'attention médiatique. C'est pour ça qu'on garde notre relation archi privée. S'il doit participer à des événements, je ne viens pas. Parce que je veux qu'il fasse son truc", a ajouté la petite soeur de Kim K.

Régulièrement à Los Angeles avec sa compagne, Travis Scott est aussi très pris par ses nombreux engagements et rentre au Texas (il est originaire de Houston) dès qu'il le peut pour voir sa famille. Avant de réaliser cette interview, les jeunes parents s'étaient d'ailleurs brièvement brouillés à cause de la distance. "Je viens de rentrer de Houston où je suis allée le voir quelques heures. Parce qu'on se disputait et que je me suis dit qu'il fallait que j'y aille. Je n'ai rien dit à personne, je me suis juste dit : 'Il faut que j'y aille pour régler les choses.' Parce qu'on forme une famille maintenant. Lorsqu'on se dispute, c'est généralement juste parce qu'on est loin l'un de l'autre trop longtemps et qu'on ne s'est pas vu pendant deux semaines. Et on a Stormi maintenant, et je ne peux pas voyager avec elle. Elle est trop petite. Donc c'est plus difficile de se voir, mais là j'avais besoin de régler des choses", a-t-elle conclu.

Kylie Jenner et Travis Scott ont également réalisé une vidéo pour GQ. Dans celle-ci, la fondatrice de Kylie Cosmetics pose 23 questions à son chéri. Une façon de découvrir si ce dernier la connaît bien...