Kylie Jenner coupe sa fille d'un selfie et décide de la cacher

Kylie Jenner est l'une des célébrités les plus suivies sur les réseaux sociaux ! Elle y doit sa popularité à la publication de photos d'elle torrides et d'autres, adorables, de sa fille. La jeune maman vient toutefois d'annoncer qu'elle n'afficherait plus le visage de la craquante Stormi Webster.

L'info est tombée ce week-end, sur Instagram. @kyliejenner a partagé un nouveau selfie qui a étonné ses près de 110 millions d'abonnés. Elle pose allongée sur un canapé avec sa fille de 4 mois, le visage non maquillé révélant ses charmantes tâches de rousseur, celui de Stormi a été partiellement coupé.