Kylie Jenner : Sa fille Stormi, adorable dans son porte-bébé de luxe

Chez les Kardashian, la mode est une affaire de famille qui concerne également les bébés. La preuve en image avec Kylie Jenner, qui gâte sa fille de 4 mois. L'adorable Stormi parade dans un pore-bébé de luxe !

Kylie Jenner doit sa popularité sur les réseaux sociaux aux nombreuses photos d'elle (très sexy) et de sa fille qu'elle y publient. La jeune maman de 20 ans en a partagé une nouvelle ce week-end sur Instagram. Elle pose debout sous un soleil radieux, vêtue d'un T-shirt blanc et d'un short beige et portant la petite Stormi.

La fille de Kylie Jenner et Travis Scott est blottie contre sa maman, dans un porte-bébé Gucci d'une valeur de 625 dollars (un peu plus de 530 euros).

Kylie écrit en légende "Joyeux anniversaire North et P.." et indique ainsi à ses près de 110 millions d'abonnés qu'elle se rendait à une fête d'anniversaire avancée pour les cousines North West (la fille aînée de Kim Kardashian et Kanye West qui aura 5 ans le 15 juin) et Penelope Disick (la fille de Kourtney Kardashian et Scott Disick, 6 ans le 8 juillet).