Kylie Jenner : Jeune maman sexy en minirobe moulante pour promener Stormi

Likée par plus de 6 millions de fans, la photo a fait un carton plein, s'attirant bon nombre de commentaires enjoués et sceptiques. "Cette photo n'est pas du tout faite pour montrer ses fesses, non non", "Je veux la même poussette", "Cette ligne...", "Une maman trop stylée", "Tu es magnifique, je suis heureuse pour toi et ta famille, Kylie", lit-on notamment.

La veille, la petite amie du rappeur Travis Scott avait déjà fièrement exposé ses courbes voluptueuses dans une série de clichés où elle prenait la pose en combinaison de velours.