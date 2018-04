Khloé Kardashian a accouché : bébé est né, Tristan à ses côtés malgré l'adultère

A 33 ans, Khloé Kardashian est officiellement devenue maman ! Quelques heures après avoir ressenti des "contractions précoces" suite aux révélations explosives des infidélités de son compagnon Tristan Thompson, la star de télé-réalité a finalement mis a au monde leur premier enfant, une petite fille née jeudi 12 avril 2018 dans un hôpital de Cleveland (Ohio). C'est le site TMZ qui confirme l'heureux événement, précisant que le bébé, "qui n'a pas encore de prénom", est né aux alentours de 4 heures du matin.

La jeune maman était bien entourée pour son accouchement puisque la momager du clan Kris Jenner mais aussi ses soeurs Kourtney et Kim, ainsi que sa BFF Malika Haqq, étaient toutes à son chevet. Comme annoncé plus tôt par nos confrères, Tristan Thompson était également présent pour la naissance de sa fille. S'il s'agit du premier enfant pour Khloé, il s'agit en revanche du second pour Tristan qui est déjà papa d'un petit Prince Oliver (né en décembre 2016 de sa relation avec la blogueuse et styliste Jordan Craig, qu'il avait quittée pour Khloé).

Pour rappel, la vedette des Cavaliers de Cleveland est accusée de multiples infidélités. Le 8 avril à New York, le basketteur de 27 ans a été repéré en train d'embrasser une autre femme avec laquelle il avait ensuite passé la nuit à son hôtel. Dans un même temps, des images datées d'octobre 2017 (Khloé était alors enceinte de trois mois) ont été révélées sur TMZ, montrant Tristan en train d'embrasser et de peloter deux autres femmes. Cerise sur le gâteau, une quatrième supposée conquête s'est manifestée, affirmant détenir une sextape de leurs ébats et prétendant aujourd'hui être enceinte.

Va-t-elle quitter Tristan ?

Restée silencieuse face à cette affaire, Khloé Kardashian est évidemment bouleversée, comme l'expliquent nos confères du site E! News, proche média de la famille la plus célèbre du petit écran américain. "Elle se sent désemparée. C'est tout son monde qui s'écroule. Elle a pleuré de façon hystérique toute la nuit. (...) Elle veut quitter Cleveland le plus vite possible. (...) Elle ne pourra évidemment plus jamais faire confiance à Tristan ou le regarder de la même manière. Elle n'arrive pas à croire que tout ceci est réel. Les membres de sa famille pensent que c'est dans son intérêt qu'elle mette un terme à sa relation avec Tristan mais ils la soutiendront quoi qu'il arrive", a-t-on glissé le 11 avril.

Maintenant que le premier enfant du couple est né, la question se pose de savoir si Khloé élèvera sa fille sans son père. "Khloé a déménagé toute sa vie à Cleveland pour Tristan, certaine d'en faire sa priorité pour éviter que quelque chose comme ça ne se produise. Elle se sent rejetée et trahie. (...) C'est très triste mais personne n'est surpris parce que c'est ainsi qu'est Tristan. Un jeune athlète avec un jeune bébé dont la mère est la femme qu'il fréquentait lorsqu'il a rencontré Khloé", a-t-on conclu.