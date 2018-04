Khloé Kardashian enceinte: Trompée et "dévastée", son accouchement sans Tristan?

Ça ne va pas fort pour Khloé Kardashian. Deux jours après les révélations des infidélités de son compagnon Tristan Thompson, repéré samedi 7 avril 2018 en train d'embrasser une autre femme dans un club de New York (l'élue en question, Lani Blair, a ensuite été vue en train de rentrer avec lui à son hôtel), la vedette de télé-réalité doit désormais accoucher d'un moment à l'autre, et pas dans un état d'esprit des plus sereins.

Enceinte d'une petite fille, la star de 33 ans avait officialisé sa grossesse avec le basketteur de 27 ans en décembre dernier. Et si elle ne s'est toujours pas exprimée sur le scandale qui affecte sa vie privée, c'est parce que la future maman est déterminée à se focaliser uniquement sur l'arrivée de son bébé.

Selon TMZ, Khloé Kardashian a éprouvé "des contractions précoces" mercredi 11 avril, soit quelques heures après la publication des contenus compromettants sur Tristan Thompson. Outre sa sortie du week-end dernier, la vedette des Cavaliers de Cleveland a également vu surgir des images datées d'octobre 2017 dans lesquelles il est vu en train d'embrasser et de peloter deux femmes dans un club de Washington. A l'époque, Khloé était alors enceinte de trois mois.

Quel avenir pour le couple ?

Malgré cette violente humiliation publique, la cadette du clan Kardashian n'a pas l'intention d'exclure son petit ami de la salle d'accouchement, si tant est qu'il veuille bien assister à la naissance de sa fille. Bien qu'elle soit "dévastée" par ces révélations, Khloé "comprend l'importance d'une naissance dans la vie des gens impliqués" : "Elle met ses sentiments de côté, réalisant que Tristan est le père de son enfant pour le meilleur et le pire, et sachant qu'un lien entre un père et son enfant se crée dans la salle d'accouchement", écrit TMZ. De ce fait, qu'en est-il de la relation entre les futurs parents ? Pour le moment, celle-ci semble en suspens.

L'accouchement de Khloé Kardashian est fixé en cette fin de semaine (vendredi ou samedi au plus tard) dans un hôpital de Cleveland (Ohio), où la jeune femme vit la moitié de l'année avec son compagnon. Kris Jenner est arrivé mercredi pour soutenir sa fille, tandis que Kourtney et Kim (de retour d'un voyage aux Caraïbes) arriveront vendredi.

De son côté, Tristan Thompson subit les premières conséquences de ses actions. Insulté et menacé par les fans de Khloé Kardashian sur les réseaux sociaux, le basketteur est réapparu pour la première fois lors d'un match disputé à Cleveland où il a été hué face à l'équipe des Knicks, mercredi 11 avril. Bonne ambiance...