Kim Kardashian grillée et moquée par sa fille North : "Tu n'es pas Jasmine !"

Un point pour l'effort ! Dans un tutoriel de la maquilleuse Kandee Johnson publié dimanche 28 mai 2018 sur YouTube, Kim Kardashian s'est prêtée au jeu pour être transformée en une princesse Disney plus vraie que nature. Après avoir revêtu un costume et une perruque, la star de 37 ans est passée sous les pinceaux de l'artiste pour de longues minutes de préparation. Métamorphosée, l'épouse de Kanye West était plus que crédible dans la peau de Jasmine, la chérie d'Aladdin.