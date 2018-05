Kim Kardashian : Ses enfants Saint et Chicago, adorables et complices

Si Kim Kardashian est l'une des célébrités les plus suivies des réseaux sociaux, c'est entre autres grâce aux photos adorables de ses enfants qu'elle publie régulièrement. La superstar en a partagé une nouvelle cette semaine.

@kimkardashian compte plus de 111 millions d'abonnés sur Instagram. Mardi 22 mai, elle a publié une nouvelle photo. Ses deux plus jeunes enfants, Saint et Chicago West (2 ans et 4 mois), apparaissent sur l'image. Le garçonnet, en pyjama à l'effigie de Mickey, câline sa petite soeur en pyjama blanc.

En légende de ce cliché, Kim écrit "Il nous arrive à tous d'avoir besoin de câlins". La bombe de 37 ans illustre ainsi un tweet initialement rédigé par son mari Kanye West.