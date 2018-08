Kylie Jenner et sa grossesse top secrète : "C'était le mieux pour nous"

Maman comblée d'une adorable petite Stormi née le 1er février dernier de ses amours avec Travis Scott, Kylie Jenner affirme avoir été métamorphosée par la maternité. A tout juste 21 ans, la star de télé-réalité et fondatrice de la marque Kylie Cosmetics se dit aujourd'hui plus heureuse que jamais depuis qu'elle a fondé sa propre famille.

Pour la première fois de sa carrière, la jeune maman pose en couverture du magazine Vogue (édition australienne, numéro de septembre 2018), l'occasion pour elle d'évoquer sa vie privée et de revenir sur les raisons qui l'ont poussée à vivre sa première grossesse à l'abri des caméras. Questionnée par sa soeur Kendall, Kylie a expliqué qu'elle avait avant tout eu envie de se se ménager pour préserver son bébé.

"Je savais que c'était ce qu'il y avait de mieux pour nous, que moi et Stormi restions discrètes. Les hormones deviennent incontrôlables et les émotions sont exacerbées, et j'avais l'impression de ne pas y être préparée... Je savais juste que c'était mieux pour moi d'apprécier l'expérience si je le faisais de façon privée. J'avais le sentiment que c'était un moment spécial et sacré et je n'étais pas prête à le partager avec tout le monde. Je voulais juste le garder pour moi", a-t-elle confié.

Dès le mois de septembre 2017, où la nouvelle de sa grossesse avait été annoncée en trombe par TMZ, jusqu'à la naissance de Stormi qui avait été officialisée en vidéo, la reine des cosmétiques avait choisi de garder le silence sur les rumeurs, laissant ses fans dans l'incertitude. Et si c'était à refaire, elle n'hésiterait pas une seule seconde. "J'ai passé un moment très agréable, et j'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle Stormi est aussi calme et heureuse. C'est parce que j'étais calme et heureuse", a-t-elle conclu.