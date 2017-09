Kylie Jenner, 20 ans, est enceinte de Travis Scott... Une surprise bien cachée !

Ce n'est pas un, mais ce sont deux bébés qui arriveront en 2018 au sein du clan Kardashian-Jenner ! Alors que Kim Kardashian et son mari Kanye West ont fait appel, pour agrandir leur famille, à une mère porteuse qui doit leur donner en janvier prochain un troisième enfant, Kylie Jenner est enceinte pour la première fois, à seulement 20 ans.

La cadette du clan attend avec son compagnon Travis Scott, qu'elle fréquente depuis quelques mois suite à sa rupture avec Tyga au mois d'avril, une petite fille dont la naissance est prévue pour le mois de février 2018, selon les informations recueillies par le magazine People auprès de plusieurs sources proches du couple. Ce qui signifie que Kylie est déjà dans le second trimestre de sa grossesse et a dû ruser pour en dissimuler jusqu'à maintenant les premiers signes reconnaissables... Inquiète que le public l'apprenne avant qu'elle-même soit prête à partager la nouvelle, elle a ainsi soigneusement réfléchi ses looks des dernières semaines, mais s'est aussi ingéniée "à publier sur les réseaux sociaux d'anciennes photos d'elle, avec le ventre bien plat", remarque un observateur.

"Ils ont commencé à l'annoncer à des amis il y a quelques semaines. Leur famille est au courant depuis un petit bout de temps. Elle est vraiment ravie, Travis aussi", commente l'un des informateurs du grand hebdomadaire people américain. "La tournure que prennent les événements est totalement inattendue mais fantastique et Kylie ne pourrait pas être plus exaltée, elle est plus heureuse que jamais", croit bon de remarquer une autre de ces sources.

Du côté de l'entourage de Travis Scott, on apprend que le rappeur était "tellement excité et impatient" à l'idée de devenir père qu'il n'a pas pu garder longtemps le secret et a révélé la grossesse de son amoureuse à certains amis dès le mois de juillet. "Il est très attentionné et protecteur envers Kylie depuis qu'ils ont appris la nouvelle", dit un membre de sa sphère à son sujet. Il n'avait pas manqué de la gâter pour son 20e anniversaire, au mois d'août, dont on devine qu'il fut très spécial pour la jeune femme au vu de cette révélation.

Tata de six enfants (outre ceux de sa demi-soeur Kim, il y a Dream, fille de Rob Kardashian, et Mason, Penelope et Reign, les trois enfants de Kourtney), Kylie Jenner va bientôt découvrir ce que c'est que d'être maman...