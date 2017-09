Kim Kardashian et son 3e enfant par mère porteuse : Elle brise enfin le silence

Les révélations se sont enchaînées cette semaine, toute l'oeuvre du très bien informé TMZ. Tour à tour, le site américain a ainsi annoncé que Kim Kardashian et Kanye West devraient être parents d'ici le mois de janvier, lorsque la grossesse de leur mère porteuse sera arrivée à terme, et que le célèbre couple accueillera une petite fille. Alors qu'elle ne s'était, jusque là, pas exprimée sur l'arrivée prochaine de ce nouveau bébé, Kim Kardashian a réagi pour la toute première fois.

Présente à la prestigieuse soirée "Harper's Bazaar Icons by Carine Roitfeld" organisée au Plaza Hotel de New York en marge de la Fashion Week, tout comme sa petite soeur Kendall Jenner, le couple Selena Gomez/The Weeknd, Adriana Lima, Candice Swanepoel,Ciara, ou encore Nicki Minaj et Gigi Hadid, l'épouse de Kanye West a accordé ses confidences exclusives à E! "J'ai vu beaucoup de choses passer, nous n'avons rien confirmé. Quand nous serons prêts à en parler, nous le ferons. Et je trouve que c'est très intrusif... Tant de détails sont sortis, et je n'en ai jamais entendu parler. Peu importe. Nous n'avons pas encore confirmé, et c'est comme ça. Je vous le ferai savoir lorsque nous serons prêts", a-t-elle déclaré à la journaliste Catt Sadler.

La maman de North (4 ans) et Saint (1 an et demi) n'a donc pas lâché un seul mot sur la mère porteuse engagée, identifiée comme étant une "Afro-Américaine âgée d'une vingtaine d'années", "mariée depuis cinq ans", maman "de deux enfants en bas âge, des petits garçons" et une fervente supportrice du parti démocrate.

En solo pour poser devant les photographes, Kim Kardashian a exposé sa nouvelle couleur de cheveux blond cendré dans une longue robe bustier signée Versace, dévoilée à ses millions de fans sur Snapchat par le biais d'une vidéo tournée devant son miroir alors qu'elle était en pleine préparation. "Versace vibes", commente-t-elle en même temps qu'elle se fait coiffer.