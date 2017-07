Kim Kardashian bientôt maman : Sa mère porteuse est bel et bien enceinte !

Cette fois-ci, c'est la bonne ! Kim Kardashian et Kanye West vont devenir en janvier 2018 les heureux parents d'un bébé. Après les révélations de TMZ il y a un mois, c'est Us Weekly qui confirme en exclusivité la nouvelle : North (4 ans) et Saint (19 mois) vont avoir un petit frère ou une petite soeur.

Selon le site américain, la mère porteuse choisie par le couple est enceinte de 3 mois et a dépassé le fameux stade qui permet d'officialiser sereinement une grossesse. La star de Keeping Up With the Kardashians et son mari rappeur ont jeté leur dévolu sur une jeune femme vivant à San Diego âgée de moins de 30 ans. Choisie via une agence, c'est elle qui porte le bébé de Kim Kardashian depuis que cette dernière a dû faire une croix sur une grossesse biologique après l'échec d'une intervention chirurgicale au niveau de l'utérus qui lui aurait permis de vivre une troisième grossesse – après avoir connu des soucis avec les deux premières (un placenta accreta, une anomalie du positionnement du placenta dans l'utérus qui met en péril la vie de la mère et du bébé).

La mère porteuse, dont l'identité a bien évidemment été gardée secrète, va toucher un joli pactole en portant le bébé de la star américaine. Elle sera payée 45 000 dollars au cours de la grossesse (4 500 dollars versés en dix mois), tandis que son agence spécialisée touchera 68 850 dollars. Mais ce n'est pas tout ! La jeune femme touchera également 5 000 dollars par bébé s'il s'agit d'une grossesse gémellaire ou multiple et obtiendra 4 000 dollars "si elle perd l'un de ses organes reproductifs".

À ce prix-là, elle devra se plier à un contrat des plus stricts. Selon ce dernier, la mère porteuse devra notamment ne pas "fumer, boire et consommer de drogue durant la grossesse". Elle a dû aussi accepter de "restreindre ses activités sexuelles dans les semaines qui précèdent la grossesse, et cela inclut aussi les trois semaines qui suivront l'implantation des embryons", a interdiction de "passer du temps dans des saunas, de changer les litières, de se teindre les cheveux, de boire plus d'une boisson caféinée par jour ou de manger du poisson cru". En revanche, les documents signés entre les deux parties stipulent que Kim Kardashian et Kanye West "assument la responsabilité légale et parentale pour l(es)'enfant(s), qui pourrai(en)t être porteur(s) d'anomalies ou de défauts congénitaux ou autres".