Kim Kardashian : Blonde platine, la future maman affiche ses formes en latex

Kim Kardashian ne cesse de transformer ses looks. Après avoir un temps délaissé les tenues sexy et autres accessoires exubérants, la star de télé-réalité reprend ses bonnes habitudes. Mercredi 6 septembre, la bimbo de 36 ans est ainsi apparue dans les rues de New York avec son nouveau style capillaire. Coiffée d'une longue perruque blonde platine, l'épouse de Kanye West était vêtue d'une robe en latex noire qui mettait en évidence son célèbre postérieur rebondi.

De passage à Manhattan pour assister à la Fashion Week, la vedette de L'Incroyable Famille Kardashian s'est notamment rendue au défilé Tom Ford avec de retrouver son meilleur ami Jonathan Cheban pour dîner au restaurant. Flanquée de ses gardes du corps, Kim K était également accompagnée de son assistante et associée, Stephanie Sheperd.

Nouvelles révélations sur la mère porteuse de Kimye

Le jour même de cette nouvelle sortie remarquée, le site TMZ révélait le sexe du bébé qu'attendent, à l'aide d'une mère porteuse, Kim Kardashian et Kanye West. Sur le point de devenir parents pour la troisième fois, les deux stars accueilleront en janvier 2018 une deuxième petite fille qui rejoindra sa soeur North (4 ans) et son frère Saint (1 an et demi).

Jeudi 7 septembre, nos confrères américains ont par ailleurs révélé de nouvelles informations au sujet de la mère porteuse choisie par le couple. Si son identité est préservée, on apprend toutefois que c'est une "Afro-Américaine âgée d'une vingtaine d'années", qu'elle est "mariée depuis cinq ans", qu'elle est la mère "de deux enfants en bas âge, des petits garçons" et qu'elle est une fervente supportrice du parti démocrate.