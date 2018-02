Kylie Jenner maman : La star de 20 ans a accouché, dévoile sa grossesse en vidéo

C'est officiel : Kylie Jenner est maman. Dimanche 4 février, la star de 20 ans a annoncé la naissance de son premier bébé, une petite fille "magnifique et en parfaite santé" dont le prénom n'a pas encore été dévoilé et dont le papa est le rappeur Travis Scott. L'accouchement a eu lieu quelques jours auparavant, le 1er février à Los Angeles.

Dans une vidéo de onze minutes publiée sur Youtube, la vedette de télé-réalité a également révélé un petit aperçu de sa grossesse, des derniers mois vécus dans la plus stricte intimité entourée de ses proches et sa famille. Pour la première fois, les fans la découvrent avec un joli baby bump bien mis en évidence ou bien encore très éprise de celui qui partage sa vie depuis avril 2017. En dépit des rumeurs qui les disaient au bord de la rupture, il semblerait donc que Kylie Jenner et Travis Scott soient en réalité plus proches que jamais.

Je suis désolée de vous avoir tenus dans l'ignorance

La vidéo se conclut par l'arrivée de la petite soeur de Kim Kardashian à l'hôpital. Les premiers cris du bébé sont entendus et de rapides images montrent Kylie Jenner tenant son enfant dans les bras pour la première fois.

Sur Instagram, la jeune maman a par ailleurs publié un long message pour justifier son silence durant les neuf mois qu'a duré la grossesse. "Je suis désolée de vous avoir tenus dans l'ignorance et dans les suppositions. Vous avez l'habitude de me suivre tous les jours (...) mais ma grossesse était l'une des choses que je voulais tenir à l'écart du monde. Je sais que le bébé aurait senti le stress et mes émotions, alors j'ai choisi de faire les choses à ma manière pour préserver ma petite vie et notre bonheur", a-t-elle écrit, assurant entre autres que le fait d'être enceinte allait lui "manquer".