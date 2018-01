Kylie Jenner, enceinte, "dort chez sa mère" en l'absence répétée de Travis Scott

Dans quelques jours à peine, Kylie Jenner deviendra maman pour la première fois. Enceinte du rappeur Travis Scott, la star de télé-réalité donnera naissance à une petite fille au mois de février. En attendant l'arrivée de bébé, la future maman de 20 ans peut compter sur le soutien et les conseils avisés de sa momager, Kris Jenner.

Alors que les rumeurs persistent à dire qu'il y a bel et bien de l'eau dans le gaz entre Kylie et le père de son futur enfant, lequel est occupé depuis des mois à voyager dans le cadre de sa tournée, la jeune femme passe le plus clair de son temps chez sa mère. Selon People, "Kylie dort beaucoup chez Kris" depuis quelques jours. L'ex-épouse de Caitlyn vit seulement à quelques minutes de la maison de sa fille benjamine, les deux propriétés se trouvant dans le même quartier sécurisé d'Hidden Hills. Lorsqu'elle n'est pas chez sa mère, la petite soeur de Kim K se trouve chez elle avec sa BFF, Jordyn Woods.

Zéro mariage en vue

Si Kylie Jenner et Travis Scott ne se voient pas régulièrement, la source assure pourtant qu'ils forment toujours un couple. Pour combien de temps ? Une chose semble certaine, les futurs parents n'ont "pas prévu de se marier ou de se fiancer. Kylie s'attend surtout à être aidée par sa famille et ça lui va ainsi", a-t-on ajouté. Autant de déclarations qui se veulent rassurantes mais qui laissent entendre que la relation n'est plus du tout au beau fixe. Il faut dire que tout est allé très vite entre eux. En couple avec le rappeur de 25 ans depuis avril 2017, Kylie Jenner est tombée enceinte de son compagnon environ un mois après le début de leur idylle si l'on se fie aux calculs.

Mère célibataire ou non, la fondatrice de Kylie Cosmetics se sent prête à accueillir sa fille, même si elle appréhende le jour J. "L'accouchement l'angoisse et elle redoute d'avoir mal. Elle veut que ça soit facile et n'est pas fermée à l'idée de prendre des anti-douleurs. (...) Bien sûr, elle est jeune pour être mère, mais sa famille fera tout ce qu'elle peut pour l'aider. Elle fera une super maman", a-t-on conclu. Travis Scott sera-t-il à son chevet le jour de la naissance de leur bébé ? La suite au prochain épisode.