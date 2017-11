Kylie Jenner enceinte : Elle "veut disparaître" et revenir après l'accouchement

Sa grossesse, Kylie Jenner la vit dans le plus grand secret. Un secret qu'elle n'évoquera qu'après la naissance de son premier enfant. En attendant, la future jeune maman souhaite "disparaître"...

People révèle les détails de la convalescence médiatique de Kylie ! Un proche de la famille Kardashian-Jenner a confié au site américain que la superstar de 20 ans souhaitait s'accorder six mois de congés. "Kylie veut disparaître (...) et se concentrer sur sa santé et son bonheur", explique la source. Le temps de vivre l'expérience de la grossesse et de donner, en février, naissance à une petite fille, fruit de sa romance avec le rappeur Travis Scott.

"Kylie ne parlera publiquement de sa grossesse qu'après son accouchement. Elle ne fait aucune apparition publique", ajoute la source. Vue pour la dernière fois le 25 septembre à Las Vegas, mademoiselle Jenner garde le contact avec ses millions d'admirateurs par le biais des réseaux sociaux.

Kylie y a récemment dévoilé sa nouvelle coupe de cheveux : la jolie brune, qui est passée entre les mains de son amie mannequin Jordyn Woods, a coupé plusieurs centimètres de ses mèches.