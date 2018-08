Madonna, Jennifer Lopez et Kylie Jenner : Stars des MTV Video Music Awards 2018

Ce lundi 20 août 2018 avaient lieu les MTV Video Music Awards au Radio City Music Hall, à New York. Comme chaque année, de nombreuses personnalités de l'industrie musicale ont assisté à la cérémonie rythmée par les performances d'Ariana Grande et Jennifer Lopez. L'interprète de Get Right a d'ailleurs reçu l'une des plus prestigieuses récompenses de la soirée avec le Michael Jackson Vanguard honorant l'ensemble de sa carrière.

Cette soirée était également l'occasion de rendre hommage à Aretha Franklin, décédée le 16 août dernier. Et c'est Madonna qui a honoré la mémoire de la Reine de la soul le temps d'un discours : "Elle m'a conduit là où je suis aujourd'hui et je sais qu'elle a influencé de nombreuses personnes réunies ici ce soir, dans cette pièce, et je veux te remercier, Aretha, pour nous avoir tous inspirés. R-E-S-P-E-C-T. Longue vie à la reine !", a-t-elle notamment déclaré.

La chanteuse qui vient de fêter ses 60 ans a ensuite remis son prix à la star de la soirée, Camila Cabello. La jeune interprète est repartie avec deux cosmonautes, celui de l'Artiste de l'année et du Clip de l'année pour sa chanson phare, Havana. Autre artiste incontournable de cette édition 2018, Cardi B a fait un retour triomphal quelques semaines seulement après avoir donné naissance à sa petite fille. La rappeuse de 25 ans s'est vue remettre le prix du Meilleur nouvel artiste, quand la Chanson de l'année a mis à l'honneur Post Malone pour le titre Rockstar.