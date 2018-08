Aretha Franklin est morte. Jeudi 16 août 2018, la mythique interprète des tubes Respect et I Say a Little Prayer a rendu son dernier souffle à l'âge de 76 ans à son domicile de Detroit (Michigan), entourée de sa famille et de ses proches. Une triste nouvelle annoncée par TMZ qui survient quelques jours après que son entourage avait révélé que la star américaine avait "besoin de prières" et qu'elle était "dans un état grave".

Cela faisait environ huit ans que la reine de la soul se battait courageusement (et discrètement) contre un cancer qui lui avait été diagnostiqué en 2010. Celle qui a chanté pour la dernière fois en novembre 2017 à l'occasion de la fondation d'Elton John contre le sida avait subi une première opération chirurgicale peu après le diagnostic, puis avait pris du temps pour suivre divers traitements.

Au cours de sa longue carrière, Aretha Franklin a remporté 18 Grammy Awards, les récompenses musicales les plus prestigieuses. C'est aussi la première femme à avoir été admise au Rock and Roll Hall of fame, le panthéon américain du rock. En 2005, elle avait reçu du président George W. Bush la médaille de la Liberté, la plus haute distinction américaine pour un civil. En janvier 2009, elle avait chanté pour l'investiture du président Barack Obama, premier président afro-américain de l'Histoire des Etats-Unis.

Parmi ses principaux hits figurent (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Day Dreaming, Jump to It, Freeway of Love ou encore A Rose Is Still A Rose.

Aretha Franklin laisse derrière elle quatre fils : Clarence (63 ans) et Edward (61 ans), dont les pères étaient ses amours de jeunesse. La chanteuse était âgée de 12 ans et 14 ans lorsqu'elle a eu ses premiers enfants. Il y a aussi Ted Jr. (54 ans), né de son premier mariage avec Ted White, et Kecalf (48 ans), issu de sa relation avec Ken Cunningham.