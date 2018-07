Cardi B : Sa silhouette affinée, moins d'un mois après avoir accouché

La star de 25 ans et son mari, le rappeur Offset, sont les heureux propriétaires de deux voitures de sport flambant neuves ! "Bénis et gâtés. Propriétaires officiels de Lamb", a-t-elle écrit en légende d'un cliché clinquant sur lequel chacun pose fièrement sur sa Lamborghini Aventador. Des véhicules parfaitement adaptés à l'arrivée d'un bébé ! Sur son modèle bleu, l'interprète affiche sa silhouette dans un top blanc moulant.

Je ne suis pas prête à laisser mon bébé

Même si Cardi B semble avoir déjà retrouvé la forme après la naissance de sa petite Kulture, née le 10 juillet dernier, la rappeuse a malgré tout dû faire un choix entre sa carrière et sa fille. Alors qu'elle devait rejoindre la tournée de Bruno Mars à la rentrée pour en faire la première partie, la rappeuse a finalement renoncé, préférant se concentrer sur son nouveau rôle de maman.

"Je pensais que six semaines seraient suffisantes pour me remettre mentalement et physiquement. Je pensais aussi être capable de l'emmener en tournée avec moi, mais je pense avoir sous-estimé toute cette histoire de maman, a-t-elle confié à ses fans. Non seulement je ne suis pas prête physiquement, mais je ne suis pas prête à laisser mon bébé derrière puisque les médecins m'ont expliqué qu'il n'est pas bon pour sa santé d'être sur la route." Une décision qui aurait bien embêté l'équipe du chanteur.