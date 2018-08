Madonna fête ses 60 ans : retour sur ses costumes les plus mémorables

Bien avant Katy Perry, Beyoncé et Jennifer Lopez, Madonna multipliait déjà les costumes de scènes éclatants lors de ses concerts et ce, dès les années 1980. Si le look immaculé Like A Virgin s'impose comme l'une de ses tenues mythiques, d'autres costumes sont tout autant mémorables. En tête, ceux réalisés par son couturier fétiche, Jean Paul Gaultier. Au fil des décennies, la star et le créateur français se sont amusés à revisiter le corset, pièce iconique de son dressing dès son Blond Ambition Tour. Tout en jouant sur les codes du masculin-féminin, l'interprète aime conjuguer costume rayé et haut de forme, avec dentelle et collants résille.

Jean Paul Gaultier n'est pas le seul couturier à avoir habillé Madonna lors de ses tournées. Riccardo Tisci s'y est également essayé lorsqu'il était aux manettes de la maison Givenchy, de même que Jeremy Scott, à la tête de Moschino. Christian Lacroix s'est quant à lui risqué à proposer sa propre interprétation du corset dans une version baroque pour le Re-Invention Tour en 2004.

Aussi bien en pom-pom girl qu'en matador, en figure biblique qu'en reine du disco façon aérobic : la chanteuse est un véritable caméléon qui n'hésite pas à se réinventer à chaque nouvelle tournée. A l'occasion de ses 60 ans, qu'elle fête ce jeudi 16 août 2018, retour en images sur ses tenues de scènes les plus mémorables.