Kylie Jenner et Kim Kardashian : Adorable "soirée pyjama" pour Stormi et Chicago

On savait que les enfants des Kardashian-Jenner étaient vraiment trop mignons. Une nouvelle photo publiée mardi 11 septembre 2018 sur Instagram par Kylie Jenner (21 ans) et Kim Kardashian (37 ans) vient un peu plus confirmer l'idée.

Pour la première fois, ce sont les cousines Stormi (7 mois, dont le papa est Travis Scott) et Chicago (8 mois, troisième enfant de Kanye West) qui sont exposées sur les réseaux sociaux. Nées à deux semaines d'intervalle entre janvier et février derniers, les fillettes sont déjà très proches et ne manquent pas de gazouiller ensemble lorsqu'elle sont réunies.

Sur le cliché en question, les bébés sont tout de rose vêtus, allongés sur une petite couverture. Kylie Jenner s'en est amusée en justifiant la situation en légende : "Pyjama party."