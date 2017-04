Kim Kardashian : Pourquoi elle a fait semblant d'allaiter sa fille North

Kim Kardashian est prête à tout pour s'éviter les ennuis. Surtout lorsqu'il s'agit de sa petite North, réputée pour ses caprices et ses coups de folie. Du haut de ses 3 ans et demi, la fille de la star de télé-réalité a déjà un caractère bien trempé, comme l'a souligné sa mère sur le plateau du talk show d'Ellen DeGeneres (émission diffusée le 27 avril). Questionnée par l'animatrice au sujet de sa famille, l'épouse de Kanye West a notamment expliqué que North était très jalouse de son petit frère Saint (16 mois).

"Elle l'embête toute la journée... Elle est juste horrible. Elle est tellement jalouse, et je pensais que serait une phase, mais ça ne part pas. Elle dit que les garçons ne sont pas autorisés à entrer dans sa chambre. Lorsqu'elle part à l'école, je dis à Saint : 'C'est l'heure, allons dans sa chambre ! Fais ce que tu veux, sois fou !'", a-t-elle confié.

North est la jumelle de Kanye, elle dit les mêmes choses étranges

Selon la bimbo de 36 ans, North souhaite tellement être au centre de l'attention qu'elle a un jour eu recours à une astuce bien particulière. "Lorsque j'allaitais [Saint], North était tellement jalouse que j'ai dû trouver une brick de lait et la mettre dans l'autre bonnet de mon soutien-gorge pour qu'elle puisse boire en même temps que lui. Elle est tellement jalouse, c'est fou", a-t-elle poursuivi.

Lancée, Kim Kardashian a également affirmé que ses enfants avaient deux caractères bien opposés. "North est la jumelle de Kanye. Elle a la même personnalité, elle dit les mêmes choses étranges, a-t-elle confié. Saint est mon jumeau. Il est littéralement mon jumeau au niveau du caractère. Il est tellement adorable. Et c'est vraiment un très gentil garçon. C'est vraiment une bonne personne", a-t-elle conclu. On en sait donc un peu plus désormais sur ce que Kim K pense d'elle-même...