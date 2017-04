Kim Kardashian enfonce Caitlyn Jenner : "Je ne respecte pas ce qu'elle véhicule"

Kim Kardashian en a gros après Caitlyn Jenner après la publication des mémoires de cette dernière, The Secret of My Life. Explosif, incendiaire et très croustillant, le livre évoque notamment dans des termes très peu élogieux la momager du clan Kardashian, Kris Jenner, avec laquelle Caitlyn a été mariée pendant vingt-trois ans.

Si l'on savait que Khloé Kardashian était furax, on sait désormais que l'épouse de Kanye West rejoint son avis. Invitée sur le plateau du talk show d'Ellen DeGeneres, la star de 36 ans a admis qu'elle n'avait pas apprécié la façon dont Caitlyn Jenner avait enfoncé Kris dans son bouquin. "Mon coeur se brise pour ma mère. J'ai le sentiment qu'elle a traversé déjà beaucoup d'épreuves... Elle fait la promotion de son livre en disant toutes ces choses... Je pense que ce n'est pas nécessaire. Je trouve que c'est injuste, qu'elle ne dit pas la vérité", a-t-elle déclaré.

Dans ses pages, Caitlyn Jenner (née Bruce) a entre autres accusé Kris Jenner d'avoir tout fait pour tenter "d'éradiquer" sa véritable nature, lorsqu'elle était encore un homme et qu'elle souhaitait déjà s'assumer en tant que femme. Elle a également détaillé leurs relations sexuelle en expliquant qu'elle n'avait jamais été "à l'aise au lit" avec son épouse, mère de ses filles Kendall (21 ans) et Kylie (19 ans).

Elle n'aime pas prononcer notre nom, les Kardashian

Selon Kim Kardashian, "certaines choses" ne sont pas dites avec "honnêteté" dans le livre de Caitlyn Jenner, bien qu'elle ne précise pas quoi. "Elle a mis très longtemps à être honnête avec elle-même, donc je ne m'attends pas à ce qu'elle soit honnête aujourd'hui au sujet de ma mère, c'est tellement blessant. Je lui souhaite tout le succès du monde, mais pas à nos dépens. Et je pense que ma mère a été très respectueuse pendant très longtemps, elle a toujours voulu que Caitlyn soit avec nous et elle a toujours voulu avoir une bonne relation avec elle. Elle n'aime pas prononcer notre nom, les Kardashian. Chez Diane Sawyer, elle a fait exprès de ne pas prononcer notre nom", s'est-elle offusquée.

Lancée, la maman de North (3 ans et demi) et Saint (1 an) a confirmé qu'elle n'adressait plus la parole à Caitlyn Jenner. "Je ne lui ai pas parlé depuis plusieurs semaines. Je l'aimerai toujours. C'était mon beau-père pendant tant d'années. Elle m'a appris tant de choses en grandissant, sur le caractère et l'esprit, et j'ai juste le sentiment de ne pas respecter ce qu'elle véhicule maintenant. Mais comme je l'ai dit, j'ai toujours énormément d'amour pour elle, pour ce qu'elle était dans ma vie. Je suis très sentimentale et je pense que ma mère l'est aussi. Et je ne dirai jamais... C'est toujours le père de Kendall et Kylie, donc je veux être respectueuse, mais j'ai juste l'impression qu'il n'y avait pas besoin de livre. Raconte ton histoire mais ne lynche pas les autres. Ce n'est pas de bon goût", a-t-elle conclu.