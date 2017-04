Caitlyn Jenner et Khloe Kardashian : C'est la guerre !

Il semblerait bien qu'il y ait de l'eau dans la gaz entre les Kardashian et les Jenner. Le Klan le plus célèbre des États-Unis vivrait des jours moins heureux depuis que Bruce Jenner est devenu Caitlyn... Khloe, notamment, la benjamine du premier mariage de Kris Jenner, considère la transition de son ancien beau-père comme une trahison.

Au cours d'une interview dévoilée il y a peu, Caitlyn Jenner a expliqué à nos confrères américains de SiriusXM que son ancienne belle-fille Khloe Kardashian et elle ne se parlaient plus depuis près de deux ans, et sans qu'elle sache exactement pourquoi : "Je ne sais pas, elle ne souhaite plus me parler."

"Elle ne m'a pas parlé depuis environ deux ans. C'est triste. J'étais très proche de Khloe. Je l'ai élevée durant vingt-trois ans... Quand je l'ai rencontrée, elle était très jeune, elle avait seulement 5 ans, a déclaré Caitlyn au journaliste Andy Cohen. Bien sûr, [son silence me] fait mal. Sur le plateau d'Howard Stern [un animateur américain, NDLR], elle m'a traitée de menteuse. Ça m'énerve parce que je ne lui ai jamais menti. Si je ne lui ai pas tout dit... c'est parce qu'elle ne m'a jamais posé de questions, tout simplement."

Mais Caitlyn Jenner ne fait pas l'actualité uniquement pour ses déclarations... Lors de l'événement Imagining Men & Women le 25 avril dernier à New York, le père de Kendall et Kylie – devenue femme depuis – expliquait songer, dans le futur, à se présenter à certaines fonctions publiques... Caitlyn Jenner présidente des USA ? Mais sûrement pas dans le gouvernement de Trump !