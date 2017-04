Caitlyn Jenner : Mise à l'écart par les Kardashian ? Khloé lui dit la vérité

Grâce à leur émission de télé-réalité, les Kardashian sont proches de leurs millions de fans ! Ces admirateurs prendront connaissance de l'état de la relation de Caitlyn Jenner et son ex-belle-famille. Dans un face-à-face avec Khloé Kardashian, la star de 67 ans évoque un sentiment de mise à l'écart depuis sa transformation...

Kendall Jenner apparaît dans une pub controversée, sa petite soeur Kylie et Tyga se séparent, Kim souhaite retomber enceinte malgré les risques... les membres de la famille Kardashian mènent une vie pleine de rebondissements ! Caitlyn Jenner assiste à ces événements de loin, et fait part de sa frustration à son ex-belle-fille Khloé Kardashian. Les deux femmes ont discuté chez Khloé, un verre de vin rouge à la main.

"J'ai vraiment l'impression qu'en un an et demi, nous nous sommes beaucoup éloignées. Jour après jour, mois après mois. Personne n'appelle, personne ne prend de nouvelles, même un 'Hey, comment vas-tu ?'. [Je] ne peux pas [m]'empêcher de me dire : 'Est-ce parce que j'ai changé de sexe ? Ils ne m'aiment plus.' Je veux savoir ce que j'ai fait de mal (...), ce que j'ai fait de bien, et aller de l'avant !", confie Caitlyn Jenner dans cette séquence, diffusée dans le prochain épisode de Keeping up with the Kardashians. L'ex-athlète olympique ajoute ensuite : "Ce sont vingt-trois années de ma vie placées dans la famille, et en toi. Être là dans les bons et les mauvais jours, dans ce que tu traverses en grandissant, te trouver quand tu fais le mur, ce genre de choses."

Khloé lui répond, au sujet de sa transformation : "Ne pas t'avoir dans ma vie est un grand choc ! Je me dis 'Bon, on m'a enlevé mon deuxième père, cet homme que je connais et qui m'a éduquée.'"

La petite soeur de Kourtney et Kim Kardashian, et compagne du basketteur Tristan Thompson, s'ouvrira davantage dans le nouvel épisode de L'Incroyable Famille Kardashian, diffusée ce dimanche sur E!.