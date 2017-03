Khloé Kardashian fiancée à Tristan Thompson ? Une grosse bague sème le doute

Depuis qu'elle sort avec le le basketteur Tristan Thompson, Khloé Kardashian est sur un petit nuage. La star de l'Incroyable Famille Kardashian a retrouvé l'amour et le sourire grâce au Cavalier de Cleveland, juste après son divorce chaotique d'avec un autre basketteur, Lamar Odom. Bien qu'il soit devenu papa pour la première fois – de son ex-compagne – au début de leur idylle, la socialite de 32 ans ne se sépare jamais de son beau sportif.

À tel point que le couple a emménagé ensemble à Cleveland et pourrait même avoir récemment franchi un cap encore plus important... en se fiançant ? Ce week-end, Khloé Kardashian a fait naître les plus folles rumeurs en apparaissant main dans la main avec son amoureux à la sortie du restaurant Ruth's Chris Steak House, mais surtout la bague au doigt !

Ce samedi 18 mars au soir, la soeur de Kim Kardashian arborait un gros caillou à l'annulaire de la main gauche, de quoi laisser penser que Tristan Thompson, 26 ans, aurait pu lui faire sa demande après seulement quelques mois de romance.

Le couple qui se fréquente depuis l'été dernier était de passage en Californie ce week-end où l'équipe du basketteur a affronté les Clippers ainsi que les Lakers de Los Angeles. Khloé Kardashian, toujours la bague au doigt, est bien évidemment venue soutenir son amoureux jusque sur le terrain. Photographiée dans les gradins du stade, l'accro du fitness était accompagnée tantôt de sa meilleure amie Malika, tantôt de sa soeur Kourtney et de leur mère Kris Jenner.

Sur les réseaux sociaux, Khloé n'a pour l'instant pas encore évoqué les rumeurs de fiançailles qui s'agitent. Patience, la vedette de télé-réalité très active sur la Toile ne devrait sans doute pas trop tarder à réagir, elle qui ne perd jamais une occasion de clarifier les ragots à son sujet directement sur les médias sociaux ou sur son application payante officielle.

Coline Chavaroche