Caitlyn Jenner : Trahi, le clan Kardashian ne veut plus entendre parler d'elle !

Il se pourrait bien que Caitlyn Jenner n'apparaisse plus de sitôt aux côtés des Kardashian. Comme le rapportent plusieurs médias américains, dont le magazine Us Weekly, la star de 67 ans est aujourd'hui en très grand froid avec son ancienne épouse Kris Jenner (mère de ses filles Kendall, 21 ans, et Kylie, 19 ans) et de ses trois ex-belles-filles, Kourtney, Khloé et Kim Kardashian.

Mariées pendant vingt-quatre ans, les deux ex sont aujourd'hui en pleine guerre depuis la parution prochaine des mémoires de Caitlyn, The Secrets of My Life (sorties le 25 avril). L'icône transgenre, qui avait annoncé sa nouvelle identité il y a deux ans en couverture du magazine Vanity Fair, s'y livre comme jamais et sans aucun tabou, révélant de nombreuses anecdotes liées à ses années passées auprès du clan Kardashian.

Dans ces pages, celle qui est née Bruce Jenner a notamment réaffirmé que son ex-femme était parfaitement au courant de son identité, puisqu'elle lui avait confié au tout début de leur mariage qu'elle se sentait femme. Selon elle, Kris Jenner a tout fait pour tenter "d'éradiquer" sa véritable nature. "Ce sera toujours un sujet de dispute entre nous. Elle insiste en disant que cela a été une surprise pour elle", écrit Caitlyn dans ses mémoires. Pourtant, assure-t-elle, Kris Jenner était au courant de sa prise d'hormones. Elle savait également qu'elle aimait s'habiller secrètement en femme, l'ayant surprise de nombreuses fois.

Kris, une femme "narcissique" et "égocentrique" selon Caitlyn

Après avoir écrit qu'elle n'avait jamais été "entièrement à l'aise" lors de ses rapports sexuels avec Kris, qu'elle décrit au passage comme "narcissique" et "égocentrique", Caitlyn Jenner a également touché un dossier sensible en s'attaquant directement au père de la famille, Robert Kardashian. Mort en 2003 des suites d'un cancer, l'avocat avait fameusement défendu le joueur de football américain O.K. Simpson, jugé en 1994 pour le double meurtre de sa femme Nicole et de l'amant de cette dernière. Selon Caitlyn Jenner, Robert Kardashian lui aurait clairement laissé entendre, un jour où ils discutaient tous les deux à bord d'un véhicule, qu'il savait qu'O.J. Simpson était coupable. Pour rappel, le footballeur avait été définitivement acquitté dans cette affaire à la fin des années 1990.

Selon Us Weekly, toutes ces confessions ne passent pas du tout auprès des Kardashian, qui n'ont pas été prévenues au préalable des déclarations qui allaient apparaître dans ce bouquin. Kourtney, Khloé et Kim auraient même décidé de ne plus adresser la parole à Caitlyn Jenner, lassées qu'elle s'attaque de nouveau à leur momager. "Elles sont contrariées. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elles en ont marre d'être prises par surprise. Elles veulent que Caitlyn soit heureuse et qu'elle partage son expérience, mais elles veulent aussi qu'elle fasse preuve de sensibilité à l'égard de Kris", a-t-on déclaré.

Je n'ai jamais été aussi en colère

Des propos corroborés par le tabloïd In Touch Weekly, qui n'est pourtant pas réputé pour sa crédibilité. "Elles se sentent complètement trahies. Kim, Khloé et Kourtney ont arrêté de parler à Caitlyn. En ce qui les concerne, la relation est finie. Elle est morte à leurs yeux et Kris a juré qu'elle ne lui pardonnerait jamais", a-t-on glissé. Dans le nouvel épisode de L'Incroyable Famille Kardashian diffusé dimanche 23 avril, la momager a confirmé qu'elle en avait en "fini" de Caitlyn. "Je n'ai jamais été aussi en colère et déçue par quelqu'un de toute ma vie", a-t-elle confié face à Kim et Khloé. Autant de tensions qui serviront les scénarios de sa télé-réalité...