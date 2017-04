Khloe Kardashian : Lingerie fine et tenue incendiaire, la bombe se lâche

Longtemps complexée, considérée comme le vilain petit canard de la famille à cause d'une silhouette rondelette, Khloé Kardashian a pris sa revanche depuis. Ventre plat, cuisses galbées, la starlette américaine de 32 ans n'a jamais été aussi tonique, une nouvelle allure qu'elle ne se prive pas d'exposer.

De sortie à Los Angeles le 21 avril, la plus jeune du célèbre trio Kardashian a dégainé un look sexy d'ordinaire réservé à un cadre plutôt intimiste. Sous son déshabillé rouge en dentelle, Khloé Kardashian ne portait rien d'autre qu'un soutien-gorge assorti. Un ensemble de lingerie fine porté avec des taillons aiguille pour une silhouette un peu plus fuselée encore, qu'elle n'a pas manqué de partager avec ses quelques 66,8 millions d'abonnés sur Instagram, avec trois coeurs en légende. On aurait effectivement pu croire à une tenue spéciale Saint-Valentin.

La veille, l'ex de Lamar Odom, divorcée depuis décembre et recasée avec la star de la NBA Tristan Thompson, avait déjà opté pour une tenue très légère lors d'un déjeuner avec ses deux grandes soeurs Kourtney et Kim. En déshabillé noir, la starlette affichait une fois encore largement ses jambes musclées obtenues grâce à des séances de sport assidues. Khloé n'a donc à présent plus rien à envier à Kim, dont elle admire la silhouette du moment, comme elle l'a indiqué sur les réseaux sociaux. "Ton meilleur corps ! Si ce n'est pas de la motivation, je ne sais pas ce que c'est ! Keeks (le surnom qu'elle donne à Kim ndlr) tu es incroyable !!", s'est-elle enthousiasmée.