Kim Kardashian publie une photo trop craquante de sa fille Chicago West

Le 26 février dernier, Kim K avait publié un premier cliché de son nouveau-né, mais celui-ci avait été en partie faussé avec l'utilisation d'un filtre Snapchat. C'est ainsi la première fois que les fans découvrent le vrai visage de la fillette.

Née le 15 janvier par mère porteuse, Chicago West vient tout juste de fêter ses 2 mois et grandit visiblement à fière allure. Dans le dernier épisode de L'Incroyable Famille Kardashian diffusé le 4 mars aux Etats-Unis, Kim Kardashian avait présenté la mère porteuse de son bébé, une certaine La'Reina, à sa famille. "Je ne savais pas à quoi m'attendre, car je ne connais personne qui ait vécu la même situation. C'était clairement plus difficile que ce que j'imaginais émotionnellement. Mais ça valait le coup et notre mère porteuse est si gentille, ma famille l'adore et je suis juste très reconnaissante", avait déclaré l'épouse de Kanye West.