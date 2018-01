Kim Kardashian et Kanye West : Le prénom de leur 3e bébé révélé !

Deux jours après l'arrivée de leur troisième enfant, une petite fille née le 15 janvier 2018 par mère porteuse, Kim Kardashian et Kanye West ont révélé le prénom du bébé. Comme le confirme le faire-part publié sur le site internet de la star de télé-réalité, la soeur de North (4 ans) et Saint (2 ans) s'appelle Chicago. Un prénom tout aussi original que ses aînés mais surtout très symbolique. C'est en effet à Chicago que Kanye West a grandi et vécu une bonne partie de son enfance.

Selon le site américain TMZ.com, les membres du clan Kardashian utilisent par ailleurs déjà un surnom pour Chicago, qu'ils appellent Chi (prononcé "shy"). Une information confirmée par Kim et Khloé Kardashian sur Twitter.