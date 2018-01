Kim Kardashian et Kanye West, parents pour la troisième fois !

Kanye West et Kim Kardashian sont parents pour la troisième fois. Lundi 15 janvier 2018, en milieu de journée, ils ont accueilli, grâce à une mère porteuse, une petite fille de 3,3 kg. Une information dévoilée sur le site de la star américaine.

La célèbre femme d'affaires et star de la télévision âgée de 37 ans a posté un tendre message sur sa plateforme. "Kanye et moi sommes heureux d'annoncer l'arrivée de notre belle petite fille en bonne santé. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers la mère porteuse qui a réalisé nos rêves en nous offrant le plus beau cadeau que l'on puisse donner. Nous sommes aussi reconnaissant envers les merveilleux médecins et infirmières. North et Saint sont particulièrement ravis d'accueillir leur petite soeur", a-t-elle fait savoir.

Le couple a en effet déjà deux enfants : Saint (2 ans) et North (4 ans).

Deux autres soeurs Kardahsian sont également enceintes : Khloe et Kylie.