Saint West : Le fils de Kim et Kanye hospitalisé

Entre le réveillon de Noël et le Nouvel An, Kim Kardashian et Kanye West ont vécu une folle semaine ! Le couple a en effet passé plusieurs nuits à l'hôpital car le craquant Saint West a dû être soigné pour une pneumonie aggravée...

L'info est signée TMZ. Selon le site américain, Saint West a été admis dans un hôpital de Los Angeles pour traiter une pneumonie. Le petit frère de North (4 ans) et futur grand frère d'une petite fille – à qui la mère porteuse de ses parents donnera bientôt naissance – a passé deux nuits dans l'établissement, entre jeudi et samedi. Kim Kardashian et Kanye West se sont partagé les veilles.

La veille de l'admission de son fils, Kim Kardashian était au domicile de Jennifer Lopez, hôte d'une soirée tacos mémorable. La superstar de 37 ans s'y est rendue avec sa grande soeur Kourtney et leur maman, Kris Jenner.

Dimanche soir, Kim, Kanye, Kourtney et plusieurs amis ont célébré le début de l'année 2018. Les parents de Saint, visiblement rassurés par l'état du bambin de 2 ans, ont partagé un baiser à minuit.