Saint West : 20 photos (trop) craquantes du fils de Kim Kardashian et Kanye West

Saint West fait assurément partie des bébés les plus adorables de la planète people. Difficile de ne pas s'extasier en effet devant son joli minois. En 2017, le fils de Kim Kardashian et Kanye West (qui a fêté ses 2 ans le 5 décembre) a cependant été beaucoup moins exposé que sa grande soeur North (4 ans et demi et déjà figurante régulière de L'Incroyable Famille Kardashian), même s'il a souvent fait une apparition remarquée sur les réseaux sociaux. À l'occasion des fêtes de fin d'année, Purepeople.com a donc réalisé une sélection des vingt photos les plus craquantes de Saint.

Si le garçonnet de 12 mois est l'une des stars de la carte de voeux réalisée cette année par le photographe Eli Russell Linnetz, il a aussi volé la vedette à sa mère sur de nombreuses publications Instagram et Snapchat. Parmi nos préférées, on se souvient de la série publiée au mois de février et capturée entre deux dégustations de petits pots.