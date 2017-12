Kourtney Kardashian et Younes Bendjima : Le baiser de Noël, devant Scott Disick

Scott Disick était également de la partie ! L'ex-compagnon de Kourtney Kardashian et papa de leurs trois enfants (Mason, Penelope et Reign, 8, 5 et 3 ans) a célébré le réveillon en compagnie de sa petite famille et apparaît sur plusieurs photos et vidéos postées par Kourtney et Kim Kardashian.

Sa petite amie de 19 ans, la fille de Lionel Richie et petite soeur de Nicole Richie, Sofia, n'a en revanche pas assisté à la fête.