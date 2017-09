Kourtney Kardashian, in love et à Paris avec Younes Bendjima, elle resplendit

Quelques heures auparavant, Kourtney Kardashian et Younes Bendjima avaient été repérés à plusieurs reprises dans les quartiers chic de la capitale, flânant dans les boutiques pour faire un peu de shopping. Galant et avenant, celui qui est également connu pour avoir fréquenté un temps le mannequin anglais Jourdan Dunn n'a pas quitté des yeux sa chérie, lui offrant une visite personnalisée de la ville. Assurément, ces deux-là s'entendent à merveille et sont bien partis pour durer.