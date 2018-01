Kim Kardashian recadre l'ex de sa soeur Khloé, Lamar Odom... Et ça fait mal !

Kylie Jenner, mère porteuse de Kim et Kanye ?

Dans un autre registre, l'épouse de Kanye West s'est également exprimée dans une publication postée sur son application payante pour évoquer "la vérité" sur la conception de leur troisième enfant, une petite fille née le 15 janvier 2018 grâce à une mère porteuse. "Après avoir étudié toutes les options, Kanye et moi avons choisi la gestation pour autrui. Même si nous avons employé le terme de mère porteuse par le passé, une gestatrice est le terme technique pour une femme qui porte un bébé qui n'a aucun lien génétique avec elle. Une mère porteuse traditionnelle donne ses ovaires, est inséminée artificiellement avec le sperme du père et ensuite porte le bébé jusqu'au terme. Comme nous avons implanté mes ovaires fertilisés dans notre gestatrice, notre bébé est génétiquement le mien et celui de Kanye", a écrit la star de 37 ans.

La maman de North (4 ans) et Saint (2 ans) a finalement conclu son message en confirmant que sa soeur Kylie Jenner (20 ans, enceinte et disparue des radars) n'était pas celle qui avait porté son bébé, contrairement à ce qui avait été imaginé par certains fans. "Vous pouvez soit choisir quelqu'un que vous connaissez, soit passer par une agence spécialisée, comme Kanye et moi l'avons fait", a-t-elle ajouté. Voilà qui est dit.