Khloé Kardashian : Lamar Odom décidé à "se racheter", il "veut qu'elle revienne"

Lamar Odom est un homme nouveau ! Après avoir frôlé la mort au cours d'une overdose dans une maison close du Nevada en octobre 2015, le célèbre basketteur a fait un énième séjour en rehab après plusieurs mois de convalescence et quelques jours dans le coma. Un dérapage qui lui a coûté son mariage avec Khloé Kardashian mais qui l'a définitivement transformé, en tout cas c'est ce qu'il assure.

L'ancien sportif de 37 ans s'est confié au Dr. Travis Stork dans le cadre de son émission The Doctors, après avoir passé trente jours en cure de désintoxication. Il prétend désormais être sobre et assure vouloir se racheter auprès de son ex-femme, qui file depuis leur rupture le parfait amour avec un autre basketteur du nom de Tristan Thompson.

"Lors de mes précédentes cures, je n'étais qu'un garçon ; cette fois, j'ai quitté le centre en tant qu'homme. Pour en arriver là, j'ai dû aller puiser à l'intérieur de moi, j'ai fait un véritable travail intérieur. C'était une démarche spirituelle que de trouver ma force intérieure et de me rapprocher de Lui. J'ai beaucoup appris en un mois, d'abord à prendre soin de moi et à faire les choses pour moi et personne d'autre. La sobriété, c'est un choix que l'on doit faire pour soi-même. Est-ce que j'ai honte de ce que j'ai fait ? Bien sûr, c'était ignoble ! Je me suis pratiquement suicidé, mais de savoir que c'est une maladie m'aide à me pardonner un peu plus", a-t-il déclaré.

Tout ce que je veux, c'est que ma femme revienne

Des propos clairement adressés à l'une des stars de l'Incroyable Famille Kardashian, qu'il a épousée en septembre 2009 avant que sa consommation de drogue et sa fâcheuse manie de la tromper ne ternissent leur union. Pour autant, Lamar Odom n'a pas perdu espoir.

"Tout ce que je veux, c'est que ma femme revienne, vivre heureux et en bonne santé. La drogue vous éloigne de tout, elle annihile vos sentiments. Restaurer ce que l'on a construit, c'est ce qui compte, Khloé est essentielle pour moi. On a traversé tout ça ensemble, elle est restée auprès de moi et je veux me racheter auprès d'elle", a-t-il ajouté après s'être publiquement excusé pour "tout le temps qu'il a perdu" à cause de ses addictions.

Pas sûr toutefois que cela suffise, d'autant que ce n'est pas la première fois que Lamar Odom, qui jure "n'avoir pas consommé de cocaïne ni autres substances" le soir du drame, fait voeu de bonne conduite. Sans grand succès jusqu'à présent.

Coline Chavaroche