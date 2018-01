Khloé Kardashian, enceinte de 6 mois, révèle "le pire moment" de sa grossesse

Sur le point de devenir maman pour la première fois après avoir longtemps caressé l'espoir de fonder sa propre famille, Khloé Kardashian continue de s'épancher avec bonheur au sujet de sa grossesse. Après avoir enchaîné les plateaux télévisés pour assurer la promotion de son émission Revenge Body, la star de télé-réalité s'est exprimée mercredi 17 janvier 2018 sur son site internet officiel, revenant sur la délicate période lors de laquelle elle avait dû garder sa grossesse secrète.

Le premier trimestre peut être difficile

Comme elle l'avait déjà expliqué, la soeur de Kim K avait été contrainte d'attendre plusieurs semaines avant d'annoncer l'heureuse nouvelle à sa famille. La star de 33 ans et son chéri, le basketteur Tristan Thompson (26 ans), souhaitaient en effet réunir leurs proches au même endroit, au même moment. "Même si le fait d'attendre un bébé est très excitant, le premier trimestre peut être difficile. Le pire moment a été lorsque je devais garder la nouvelle secrète et ne pas le dire à ma famille. Je suis presque tous les jours réunie avec mes soeurs, donc c'était difficile pour moi de ne pas leur dire pourquoi je me sentais malade ou pourquoi je ne pouvais pas faire certaines choses", a-t-elle écrit.

Au final, Khloé Kardashian et Tristan Thompson (régulièrement en déplacement à Cleveland, où il joue, et Toronto, sa ville natale) sont parvenus à annoncer l'heureuse nouvelle lors d'une journée très spéciale qui a été documentée dans L'Incroyable Famille Kardashian. "On voulait le dire à tout le monde en même temps, ce qui était encore plus difficile. Comment faire pour réunir toutes ces personnes à un même endroit ? Mais c'était tellement formidable lorsqu'on a finalement réussi ! Préserver le secret au monde extérieur n'était pas compliqué pour moi. Je pense qu'il y a certaines choses qui doivent rester privées, pour soi. C'était magnifique d'avoir quelque chose qui nous appartenait", a-t-elle ajouté.

Tristan a été un véritable ange avec moi

Dans son article, Khloé Kardashian a également évoqué avec beaucoup de tendresse le père de son futur enfant. "Tristan n'arrêtait pas de me dire : 'Je crois que tu es enceinte !' Il venait de partir pour Toronto lorsque j'ai fait un test de grossesse. J'ai dû l'appeler en visioconférence pour lui dire que j'étais enceinte. J'étais très nerveuse et excitée. C'est évidemment une bénédiction et une période heureuse, mais ma réaction initiale était très nerveuse. Je suis vraiment bénie que Tristan ait été d'un tel soutien. Il m'a aidée à dépasser mes peurs et mes angoisses. Il se veut toujours rassurant et il a confiance en l'avenir avec notre bébé. Avoir un partenaire qui soit aussi excité que soi, et qui soit d'un tel soutien, c'est capital. Il a été un véritable ange avec moi et il a rendu tout le reste plus simple et beau. Bien plus que je ne l'aurais imaginé", a-t-elle conclu.