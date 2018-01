Khloé Kardashian a caché sa grossesse à sa famille : "On voulait leur dire..."

Invitée sur les plateaux de télévision pour faire la promotion de son émission Revenge Body, Khloé Kardashian s'est entretenue jeudi 4 janvier 2018 avec l'animateur Jimmy Kimmel, se confiant avec joie sur sa grossesse.

Enceinte de son premier enfant, un bébé qui naîtra au mois de mars et dont le papa est le basketteur Tristan Thompson (26 ans et déjà père d'un petit garçon de 13 mois), la star de télé-réalité a fait une révélation étonnante en confiant qu'elle avait dû cacher sa grossesse à sa famille pendant "quelques semaines", question de timing. "Mon assistante Alexa, Tristan et moi étions les seuls à le savoir pendant quelques semaines jusqu'à ce que je puisse le dire à ma famille. Il était à l'étranger et on voulait leur dire ensemble. En fait, ça a été documenté dans l'émission. Ma famille va découvrir tout ce que j'ai vécu alors qu'elle ne savait rien", a-t-elle déclaré.

Accouchement prévu dans l'Ohio

Les cameramen qui étaient présents au côté de Khloé le jour où elle a appris qu'elle était enceinte ont donc su l'heureuse nouvelle avant ses soeurs Kim, Kourtney, Kendall et Kylie et sa mère Kris Jenner, ce qui constitue un fait rarissime dans une famille qui se dit tout. "Je connais les membres de l'équipe technique depuis 2007, on travaille avec les mêmes personnes depuis tout ce temps. Ils ont vu tant de choses dans nos vies, le meilleur comme le pire", a ajouté la future maman de 33 ans.

Se démarquant un peu plus de ses soeurs, Khloé Kardashian a également révélé l'endroit où elle accouchera désormais très bientôt. Ce n'est donc pas à Los Angeles que naîtra son bébé, mais à Cleveland, où joue Tristan Thompson. Quant aux personnes qui seront dans la salle d'accouchement, la jeune femme compte avant tout sur la présence de sa mère, en plus de celle de son chéri. "Je dois en parler avec Tristan. J'aimerais avoir ma mère et quiconque m'agacera le moins. Quelqu'un de calme", a-t-elle conclu.