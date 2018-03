Kim Kardashian : Sa volonté absolue en cas de grave accident ou de paralysie...

En cas de malheur, Kim Kardashian ne laisse absolument rien au hasard. Vedette du dernier numéro de l'édition américaine du magazine Elle (avril 2017), l'épouse de Kanye West a également réalisé une vidéo dans laquelle elle répond aux différentes rumeurs qui la concernent.

Après avoir notamment confirmé que son fils Saint (2 ans) est un "génie" après être parvenu à épeler seul le mot "gargantuesque", la star de 37 ans a assuré qu'elle avait bien inclus dans son testament une "section" spéciale qui mentionne sa volonté absolue en cas de gros pépin. "J'ai fait un paragraphe dans lequel j'ai expliqué que, en cas de maladie qui m'empêche de communiquer normalement et où je me c*** dessus, j'ai clairement besoin que mes cheveux, mes ongles et mon maquillage soient faits. Je veux paraître la plus jolie possible", a-t-elle glissé dans un grand sourire.

Dans un épisode de L'Incroyable Famille Kardashian diffusé en janvier dernier, la bombe de télé-réalité avait prévenu sa famille de son choix. "J'ai mis dans mon testament qu'il fallait que mes cheveux soient toujours coiffés si je ne peux pas parler ou communiquer", avait-elle lancé à sa mère Kris Jenner. Avant de lui promettre qu'elle lui ferait la même chose en retour. "Je m'assurerai que tes cheveux soient impeccables si tu ne te souviens plus de ton prénom. Tu auras des cheveux magnifiques", lui avait-elle lancé. Avec une telle famille, difficile de s'ennuyer... ou de paraître négligé !