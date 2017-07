Kim Kardashian surprise avec de la cocaïne ? Sa réponse en vidéo !

Sentant l'approche d'un nouveau scandale, Kim Kardashian a très vite réagi pour démentir toute consommation de drogue sur son compte Twitter. Il ne s'agirait pas là de cocaïne, mais de sucre... "Je ne plaisante pas avec des rumeurs comme celle-ci alors je vais y couper court tout de suite. C'est du sucre, des achats que nous avons faits chez Dylan's candy shop", a-t-elle posté. Comme le rappelle TMZ, Kim Kardashian et sa fille de 5 ans North se sont rendues dans une boutique de confiseries le 9 juillet.

Or, quelques heures plus tard, c'est une tout autre défense que la bimbo a choisi d'adopter, avançant que la table se trouvant sur sa vidéo est du marbre, d'où les traces blanches. Dans une autre vidéo postée sur Snapchat, tournée depuis sa chambre d'hôtel, Kim Kardashian filme à nouveau la table en question. "Je viens de rentrer dans ma chambre d'hôtel, regardez cette table, à la même position et c'est toujours là", lance-t-elle face à l'objectif de son smartphone.