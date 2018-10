Kim Kardashian : Traumatisée par Caitlyn Jenner habillée en femme

"Je me suis dit 'Ok, si je le dis [à Kris Jenner] je briserai leur mariage et mes petites soeurs [Kendall et Kylie Jenner] grandiront sans leur père, donc je ferais mieux de me taire. Je n'ai rien dit", complète la maman de North, Saint et Chicago West, fraîchement rentrée d'Ouganda.

Aujourd'hui, Caitlyn Jenner et son ex-belle-famille se sont éloignées. L'ex-champion olympique mène à l'écart sa nouvelle vie et sa relation amoureuse avec Sophie Hutchins.